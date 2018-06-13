В Мурманске открывается выставка «История России в лицах»

13 Июня 2018 года, 13:20

МУРМАНСК/ 13 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня в главном здании Мурманского областного художественного музея начнет работу выставка «История России в лицах». Экспозицию представят ученики Детской школы искусств Апатитов. Посетители смогут увидеть персонажей русской истории от времен Ивана Грозного до советской эпохи. Выставка будет работать до 9 сентября 2018 года.

Работы были выполнены на уроках «Композиция». Это учебная дисциплина, которая, требует от ученика не только художественных навыков, но и внутренней наполненности – развития фантазии, умения работать с фактами, большого интеллектуального багажа. Гости музея увидят девять живописных работ юных северян, выполненных в различных техниках.