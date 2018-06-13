В Петрозаводске покажут спектакль про мигрантов «Затерянный в горизонте»

13 Июня 2018 года, 13:33

ПЕТРОЗАВОДСК/ 13 июня/ БИ-ПОРТ – На протяжении многих лет театр Samovarteateret в Киркенесе сотрудничает с «Национальным театром Карелии» и «Театром кукол Карелии в Петрозаводске». 23 июня в 18:00 в «Национальном театре Карелии»состоится премьера совместного спектакля «Затерянный в горизонте», в котором заняты артисты из Норвегии, России и Литвы. Проект реализуется при финансовой поддержке Культурного фонда Баренцева Секретариата «БаренцКульт», Министерства иностранных дел Норвегии и театра Samovarteateret.

Постановка представит новое видение о границах и силе, тоске и любви. Международный проект «Затерянный в горизонте» затрагивает актуальную тему миграции. По данным ООН, на сегодняшний день, четверть миллиарда человек пересекли границы в поисках лучшей жизни. Зрители познакомятся с Директором, который считает, что может контролировать время. С «той», которая одержима тоской, с «тем», кто жаждет свободы, и Охранником, который стоит на страже всех границ. А вокруг всего – Музыка, которая пытается исправить все их ошибки.

Театр Samovarteateret – самый северный профессиональный театр в мире, расположенный в норвежском городе Киркенес. Театр был основан в 1990 году актрисой и режиссёром Бенте С. Андерсен и в настоящее время является центром притяжения исполнительских искусств Баренцева региона.

Фото: Samovarteateret