В Мурманске состоялась презентация коллекции «Мурман – край российский»

13 Июня 2018 года, 15:03

МУРМАНСК/ 13 июня/ БИ-ПОРТ – Мурманская областная научная библиотека представила новую коллекцию «Мурман – край российский» электронной библиотеки «Кольский Север». Открыла презентацию губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Она отметила значимость и ценность коллекции для популяризации знаний об истории и сегодняшнем дне нашего края. За «круглым столом» участники встречи обсудили перспективы и возможности дальнейшей совместной работы по развитию электронной библиотеки «Кольский Север» и формированию коллекции «Мурман – край российский».

К электронной библиотеке «Кольский Север» обращаются ученые, историки и краеведы, студенты и школьники, она востребована далеко за пределами нашего региона. О коллекции «Мурман – край российский» как источнике информации по самым разным аспектам жизни Мурманской области говорил в своем видеообращении доктор исторических наук, заместитель председателя Ученого совета Президентской библиотеки, один из авторов электронной библиотеки Павел Фёдоров.

Доктор исторических наук, профессор кафедры философии и права Мурманского государственного технического университета, Председатель Совета отделения Российского исторического общества в Мурманске Алексей Воронин отметил, что электронная библиотека один из наиболее полных информационных ресурсов по составу авторов и представленных в нем изданий.