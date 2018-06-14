Ремесленников Заполярья приглашают на фестиваль славянского искусства «Русское поле»

15 Июня 2018 года, 09:00

РОССИЯ/ 15 июня/ БИ-ПОРТ – В середине августа на территории Московского государственного музея-заповедника «Коломенское» при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных сетей города Москвы пройдёт VII Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле». Фестиваль ежегодно объединяет более 2500 человек – исполнителей русской песни, ремесленников и товаропроизводителей. В день проведения Фестиваля площадка мероприятия привлекает более 250 тысяч зрителей.

В течение всего фестивального дня для знакомства и реализации товаров товаропроизводителей будут работать «Ремесленные дома». Там будут представлены ремесленные традиции, пищевое и легкое производство, самобытное искусство мастеров и художников народных промыслов. Впервые будет работать отдельная площадка Фестиваля, посвящённая народному костюму и современным коллекциям российских дизайнеров, создающим одежду в этническом национальном стиле. Товаропроизводителям и ремесленникам Мурманской области будет предоставлена отдельная выставочная мобильная конструкция, мастерам и художникам народных промыслов - место для организации мастер-классов.