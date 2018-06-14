Мурманский областной драматический театр закроет сезон спектаклем «Эти свободные бабочки»

15 Июня 2018 года, 09:40

МУРМАНСК/ 15 июня/ БИ-ПОРТ - 23 и 24 июня в бывшем кинотеатре Атлантика, где с недавних пор Мурманский областной драматический театр проводит свои выступления, пройдёт показ спектакля «Эти свободные бабочки», который закроет 79-й театральный сезон.

Сюжет постановки начинается со встречи юноши Дональда и девушки по имени Джил. Так вышло, что молодой человек, сопротивляясь чрезмерной материнской опеке, бежит из родительского дома. Сняв ветхую квартиру на последнем этаже жилого дома, он хочет доказать, что способен жить самостоятельно. Так выходит, что Джил оказывается соседкой юноши.

Молодым людям становится интересно проводить время вместе, ведь они полные противоположности друг друга: юноша из богатой семьи, очень расчётлив, воспитан и мечтает стать музыкантом, а барышня, в свою очередь, эксцентричная, взбалмошная, мечтающая стать актрисой.

Встреча Дональда и Джил не была случайной, они просто необходимы друг другу. Все начинается с любви.

Показ спектакля намечен на 19:00 по московскому времени.