В центре Мурманска прозвучат песни Юрия Визбора

15 Июня 2018 года, 11:56

МУРМАНСК/ 15 июня/ БИ-ПОРТ — В Мурманске 20 июня на сцене в сквере на Ленинградской улице состоится традиционный концерт «Есть город матросов, ночных контрабасов», посвящённый дню рождения замечательного барда, актёра, журналиста. Песни Юрия Визбора споют барды из Мурманска, Мончегорска, Североморска, Апатитов.

Журналист Юрий Визбор выходил на промысел с рыбаками Тралфлота, уходил в Арктику на борту ледокола, был другом для подводников Северного флота и горняков. И вместе с очерками и документальными фильмами привозил из путешествий новые песни о нашем крае.

Концерт «Есть город матросов, ночных контрабасов», который начнётся в 19:00, по традиции организует молодёжная организация «КРЫЛЬЯ» в содружестве с КСП «Пять углов» областного ДК им. Кирова и Администрацией Октябрьского округа Мурманска.