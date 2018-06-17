На здании Мурманского художественного музея запустят часы

18 Июня 2018 года, 10:32

МУРМАНСК/ 18 июня/ БИ-ПОРТ — На здании Мурманского областного художественного музея 26 июня состоится запуск часового механизма. Новые часы смогут работать при температурах от -50 до +40 градусов и при высокой влажности.

При строительстве здания бывшего Транспортного потребительского общества в 1927 году на западном его фасаде были установлены часы. В 1987-1989 года проводилась реконструкция сооружения, тогда же на заводе в городе Орджоникидзе заказывался новый часовой механизм, который через несколько лет вышел из строя.

В 2017 году руководством музея было принято решение заказать новые часы. 17 мая 2018 года часы были привезены в главное здание Мурманского областного художественного музея. Они были изготовлены в Казани часовым заводом «Наше время». Циферблат диаметром 180 сантиметров с арабскими цифрами, автоматической корректировкой времени и подсветкой. От боя решили отказаться, чтобы не доставлять неудобства жителям ближайших домов.

На данный момент часы смонтированы, осталось завершить пусконаладочные работы.

Фото: niko khaber