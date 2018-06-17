В Мурманске откроется выставка «Кольская сверхглубокая»

18 Июня 2018 года, 13:09

МУРМАНСК/ 18 июня/ БИ-ПОРТ - В Мурманске пройдёт выставка Дмитрия Морозова под названием «Кольская сверхглубокая».

Автор выставки Дмитрий Морозов - современный художник и исследователь, работающий в очень неординарном жанре, который совмещает в себе искусство, науку и технологии. Так получаются роботизированные инсталляции, гибридные и интерактивные проекты, один из которых мурманчанам представится возможность посетить 29 июня.

Ранее художником уже были представлены работы в Мурманске, одна из которых даже посвящена нашему городу и называлась «Темнота, северное сияние...».

Отправной точкой в создании данной работы стал старый рулон перфоленты, который художник нашёл в разбитой лаборатории на Кольской сверхглубокой.

Сам организатор выставки будет присутствовать в Мурманске с 28 июня по 1 июля включительно, поэтому все желающие смогут пообщаться с создателем и задать ему все интересующие их вопросы.

Начало выставки запланировано на 19:00 по адресу: ул. Софьи Перовской, 25/26.

Фото: Даниил Примак