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Главная » Культура » Экспозиция исторической памяти откроется в Полярном
 
 
 
 
18 Июня 2018 года, 18:40

Экспозиция исторической памяти откроется в Полярном


ПОЛЯРНЫЙ/ 18 июня/ БИ-ПОРТ - В историко-краеведческом музее города Полярный откроется экспозиция исторической памяти о Четвертой эскадре подводных лодок Северного флота. Проект под названием «Срочное погружение» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов, который направил 1,1 млн рублей на его реализацию.

Организатором проекта стал писатель-маринист Николай Черкашев. Реализация идеи планируется на конец 2019 года. Проект направлен на создание в России единого музейного пространства в области военной истории. Он объединяет уже более 150 музеев страны.

Эскадра сформирована в 1961 году и просуществовала 34 года. За это время она стала крупнейшим соединением не только СФ, но и ВМФ СССР. Подводные лодки эскадры несли боевую службу во всех регионах Мирового океана, в том числе в Средиземном море и Атлантическом океане. Боевые экспедиции подводников продолжались значительное время – в автономном плавании подводные корабли находились до полутора лет. Моряки обеспечивали присутствие СССР в зонах конфликтов, в том числе в ходе Карибского кризиса.

Союз ветеранов Четвертой эскадры и историко-краеведческий музей города Полярного обращается к ветеранам-подводникам и их родственникам оказать помощь в создании экспозиции.

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