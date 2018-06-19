В Мурманске откроется выставка «Предвечных роз простая красота»

19 Июня 2018 года, 12:38

МУРМАНСК/ 19 июня/ БИ-ПОРТ - Культурно-выставочный центр Русского музея города Мурманска приглашает всех желающих на торжественное открытие выставки «Предвечных роз простая красота».

Посетители смогут увидеть цветы в графике российских художников середины XX века из собрания московского коллекционера Владимира Беликова, который является профессором, доктором технических наук, академиком Академии проблем качества (Россия), членом Президиума IAP (USA), специалистом в области анализа и синтеза информационно-управляющих комплексов, и многое другое.

Материалы о коллекции и выставках публиковались в художественных и библиофильских изданиях (альбомы, книги, каталоги и др.), периодической печати (свыше 400 публикаций). Ряд работ из коллекции передан в дар российским музеям и галереям.

Всего в экспозиции будет представлено 55 работ.

Открытие выставки запланировано 20 июня в 17:00, работать будет до 9 сентября.