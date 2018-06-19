Развлекательная программа «Просто танцуй!» научит мурманских школьников новым движениям

МУРМАНСК/ 19 июня/ БИ-ПОРТ – Завтра в 11:00 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт развлекательная программа «Просто танцуй!».
Юные северяне, посещающие летний оздоровительный лагерь при мурманской средней общеобразовательной школе № 22, примут участие в танцевальном состязании среди средних и старших отрядов.
С помощью современной компьютерной программы «Just Dance» дети смогут показать свои танцевальные способности, научиться новым движениям и танцам. 21 июня в 11:00 программа пройдет для учащихся мурманской кадетской школы.