Художница из Москвы приехала на родину, чтобы показать северянам свои работы

19 Июня 2018 года, 15:34

МУРМАНСК/ 19 июня/ БИ-ПОРТ – Завтра в 11:00 в рамках цикла выставок «С днем рождения, художник!» в главном здании Мурманского областного художественного музея начнёт работу выставка графики Веры Борисовой, посвящённая 65-летию художника. Выставка будет работать до 8 августа 2018 года.

Произведения художника находятся в собрании Мурманского областного художественного музея и в частных коллекциях Швеции, Норвегии, Финляндии, Японии, Германии, США, Австрии. Посетители увидят две работы Веры Борисовой из собрания Мурманского областного художественного музея.

Вера Борисова родилась в Мурманске в 1953 году. Участница выставок с 1974 года. Оформляла книги Мурманского областного книжного издательства. Живет и работает в Москве с 1986 года.