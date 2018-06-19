Программа празднования Дня молодежи в Мурманске

20 Июня 2018 года, 11:10

МУРМАНСК/ 20 июня/ БИ-ПОРТ - На центральной площади Мурманска Пять Углов 24 июня состоится народное гулянье, посвященное Дню молодежи.

С 11:00 на улице Ленинградской от пересечения с улицей Профсоюзов до улицы Воровского будут работать различные спортивные и развлекательные площадки:

– с 11:00 до 17:00 – стритбол;

– с 11:00 до 17:00 – летний кубок по уличному хоккею;

– с 14:00 до 18:00 – бампербол;

– с 14:00 до 18:00 – военно-тактическая игра «Лазертаг»;

– с 14:00 до 18:00 – в сквере на улице Ленинградской состоится фестиваль уличной культуры «Двигатель»;

– в 14:00 – эстафеты с футбольным мячом, гигантский футбол;

– в 14:30 – эстафета «Беличьи колёса»;

– в 15:00 – эстафета «Матрёшки»;

– в 15:30 – эстафета «Неси её на руках»;

– с 17:20 до 18:00 – традиционный конкурс «Забег на шпильках».

В 14:00 на главной сцене начнется праздничный концерт с участием популярных молодежных коллективов города Мурманска. Также собравшимся будет продемонстрировано захватывающее бармен-шоу от чемпиона России по флейрингу Андрея Королёва. Кроме того, гости праздника смогут принять участие в мегаквесте «Молодежный портал».

Праздник завершится ярким фестивалем красок «Холи».