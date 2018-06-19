Мурманчане смогут посмотреть военно-историческую драму «Прощаться не будем»

20 Июня 2018 года, 12:14

МУРМАНСК/ 20 июня/ БИ-ПОРТ - Мурманчанам покажут военно-историческую драму «Прощаться не будем». Фильм выходит на экраны кинотеатров страны в преддверии Дня памяти и скорби.

В драме рассказывается история одной из малоизвестных страниц Великой Отечественной войны, посвящённая бойцам народного ополчения, которое было сформировано из жителей города Калинина (ныне Тверь) осенью 1941 года и принимало участие в его обороне.

Героям картины предстоит решить для себя бороться ли за обреченный город или бежать из него, спасая собственную жизнь. Люди, чувствуя жуткий страх и панику, не перестают любить и готовы пожертвовать своей жизнью во имя Родины.

Картина поддержана министерством культуры РФ, а также Российским военно-историческим обществом.

Фильм поставил режиссёр Павел Дроздов, в съёмках приняли участие известные актёры Андрей Мерзликин, Егор Бероев, Анна Чурина, Александр Робак, Артур Ваха, Алена Чехова, Андрей Смоляков, Сергей Горобченко.

С 21 июня фильм «Прощаться не будем» можно увидеть на экранах кинотеатров Мурманской области.