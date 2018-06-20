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Главная » Культура » Мурманские артисты завоевали Гран-при международного фестиваля «Тарарам»
 
 
 
 
20 Июня 2018 года, 18:40

Мурманские артисты завоевали Гран-при международного фестиваля «Тарарам»


КОТЛАС/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – В городе Котлас Архангельской области завершился V Международный театральный фестиваль для детей и юношества «Тарарам». Он проходил с 12 по 19 июня 2018 года. Организаторами творческого мероприятия выступили Котласский драматический театр совместно с Домом деда Мороза (город Великий Устюг). Ранее сообщалось о планируемой поездке в Котлас северных артистов.

По итогам фестиваля Мурманский областной театр кукол награждён Гран-при V Международного театрального фестиваля для детей и юношества «Тарарам» за спектакль «Невезучая курица» по мотивам сказки Ганса Фаллады (режиссер – Светлана Дорожко, художник – Ольга Устюгова) и Дипломом «За режиссерскую фантазийность, художественную фееричность и актерскую эксцентричность».

В фестивале приняли участие театры из Архангельской, Мурманской, Ярославской, Московской, Вологодской, Тверской и Нижегородской областей, республики Коми и Армении. Мурманский областной театр кукол на фестивале представил спектакли «Невезучая курица» и «Красная шапочка».

Артисты из Мурманска встретились с Лётиным Вячеславом Александровичем, который провел мастер-класс для гостей фестиваля на тему «Смотреть и писать: спектакль как предмет театральной рецензии». Также актеры и сотрудники Мурманского театра кукол побывали на экскурсии в городе Сольвычегодске, где посетили местные храмы и музее И.В Сталина.

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