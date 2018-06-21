В Мурманске состоится премьера спектакля «Эти свободные бабочки»

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Дзен | Google+ | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Yota тоже в шоке Yota тоже в шоке
Программа празднования Дня молодежи в Мурманске Программа празднования Дня молодежи в Мурманске
Время ЗОЛОТОГО ВИНОГРАДА Время ЗОЛОТОГО ВИНОГРАДА
Приёмная кампания в Мурманском педагогическом колледже Приёмная кампания в Мурманском педагогическом колледже
Отдыхаем в Полярный день в «Домиках у Форума» Отдыхаем в Полярный день в «Домиках у Форума»
 
 

Видеоновости16+

Север в каждом из нас: Игорь Циркунов
 
 
 
 

Курсы валют 21.06.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
83,6888
-0,7981
1 USD
Доллар США
63,6175
-0,4508
1 EUR
Евро
73,6118
-0,5729
10 NOK
Норвежских крон
77,6363
-0,3171
10 SEK
Шведских крон
71,4546
-0,2046
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

2.3 м/с
давление 750.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

17 Марта 2018, 14:40
21 Февраля 2018, 11:25
19 Февраля 2018, 15:05
16 Января 2018, 10:20
15 Января 2018, 11:50
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Ольга Вовк
Ольга Вовк:

Какие изменения происходят в крупнейшем информационном и культурном центре региона? Об этом нам рассказала зам. директора по информатизации и развитию Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки Ольга Вовк

Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, диспансеризация и диспансерное наблюдение – об этих и других нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

Выбор редакции

Глава «Роснефти» назвал причины повышения цен на бензин
21 Июня 2018, 16:36
Глава «Роснефти» назвал причины повышения цен на бензин
В Мурманске состоится премьера спектакля «Эти свободные бабочки»
21 Июня 2018, 16:06
В Мурманске состоится премьера спектакля «Эти свободные бабочки»
Портовый ледокол «Обь» спущен на воду
21 Июня 2018, 14:00
Портовый ледокол «Обь» спущен на воду
Мурманское отделение Генерального консульства Финляндии 22 июня работать не будет
21 Июня 2018, 13:20
Мурманское отделение Генерального консульства Финляндии 22 июня работать не будет
 
 
 
 

Самое читаемое

Скончался мурманский протоиерей Геннадий Буздуган
21 Июня 2018, 10:16
Utair повысил стоимость провоза сверхнормативного багажа
20 Июня 2018, 18:00
Ездить на общественном транспорте в Мурманской области станет накладнее
21 Июня 2018, 12:57
Мурманские артисты завоевали Гран-при международного фестиваля «Тарарам»
20 Июня 2018, 18:40
Один человек пострадал в результате ДТП в Мурманске
21 Июня 2018, 11:56
Подростка из Мончегорска приговорили к условному сроку за хранение амфетамина
20 Июня 2018, 19:35
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » Культура » В Мурманске состоится премьера спектакля «Эти свободные бабочки»
 
 
 
 
21 Июня 2018 года, 16:06

В Мурманске состоится премьера спектакля «Эти свободные бабочки»


МУРМАНСК/ 21 июня/ БИ-ПОРТ - На большой сцене Мурманского областного драматического театра состоится премьера спектакля «Эти свободные бабочки». Данная постановка является заключительной для 79-го театрального сезона.

«С премьеры жизнь спектакля только начинается, мы очень надеемся, что она будет увлекательная, интересная, продолжительная», - отметил режиссёр-постановщик пьесы Алексей Серов.

Так сложилось, что только зритель определяет, созрел спектакль к достойному показу или нет, артисты постановки рассказали, что уже готовы к приходу зрителя, потому как хочется проверить, что получилось, а что нет.

25 3

Сюжет постановки начинается со встречи юноши Дональда и девушки по имени Джил. Молодым людям становится интересно проводить время вместе, ведь они полные противоположности друг друга: юноша из богатой семьи, очень расчётлив, воспитан и мечтает стать музыкантом, а барышня, в свою очередь, эксцентричная, взбалмошная, мечтающая стать актрисой.

Роли главных героев постановки «Эти свободные бабочки» получили двое молодых людей, которые, по мнению режиссёра, должны набираться опыта, несмотря на свою юность.

«Работа с этим режиссёром для нас совершенно новая в плане того, как вообще строится её принцип, какие задачи ставятся перед нами, и многое другое. Это был очень интересный опыт для нас, как для артистов», - рассказали главные актёры пьесы Андрей Белянцев и Ольга Зайцева.

25 2

Артисты, играющие главных героев спектакля, также отметили, что сами верят в любовь с первого взгляда. Они считают, что самое прекрасное - встретить того, кто будет тебя принимать всецело, кто будет тебя взаимно любить, с кем можно быть искренним и откровенным. И ведь правда, встреча их сценических героев Дональда и Джил не была случайной, они просто необходимы друг другу. Всё начинается с любви.

Важно отметить, что следующий юбилейный год Мурманский областной драматический театр будет встречать с новыми планами. Уже 6 постановок намечены к показу, премьера одной из которых состоится 22 сентября, актёры уже усердно готовятся к выпуску.

«К концу нового сезона мы будем говорить, что у нас появились новые авторы, новые постановки, но что самое главное, мы хотим вернуть зрителя в наши залы», - рассказала директор Мурманского областного драматического театра Татьяна Вешнякова.

Премьера показа спектакля «Эти свободные бабочки» состоится 22 июня в 19:00 на сцене бывшего кинотеатра «Атлантика».

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Читайте нас в Яндекс.Дзен,
чтобы быть в курсе важных новостей

 
 
 
 
1.
Десять северян погибли на пожарах с начала года
2.
Лайнер «Браэмар» ошвартовался у причала морского вокзала
3.
Глава «Роснефти» назвал причины повышения цен на бензин
4.
Новым источником пополнения казны регионов стали водительские штрафы
5.
Житель Оленегорска отправится на исправительные работы за неуплату алиментов
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»