В Мурманске состоится премьера спектакля «Эти свободные бабочки»

21 Июня 2018 года, 16:06

МУРМАНСК/ 21 июня/ БИ-ПОРТ - На большой сцене Мурманского областного драматического театра состоится премьера спектакля «Эти свободные бабочки». Данная постановка является заключительной для 79-го театрального сезона.

«С премьеры жизнь спектакля только начинается, мы очень надеемся, что она будет увлекательная, интересная, продолжительная», - отметил режиссёр-постановщик пьесы Алексей Серов.

Так сложилось, что только зритель определяет, созрел спектакль к достойному показу или нет, артисты постановки рассказали, что уже готовы к приходу зрителя, потому как хочется проверить, что получилось, а что нет.

Сюжет постановки начинается со встречи юноши Дональда и девушки по имени Джил. Молодым людям становится интересно проводить время вместе, ведь они полные противоположности друг друга: юноша из богатой семьи, очень расчётлив, воспитан и мечтает стать музыкантом, а барышня, в свою очередь, эксцентричная, взбалмошная, мечтающая стать актрисой.

Роли главных героев постановки «Эти свободные бабочки» получили двое молодых людей, которые, по мнению режиссёра, должны набираться опыта, несмотря на свою юность.

«Работа с этим режиссёром для нас совершенно новая в плане того, как вообще строится её принцип, какие задачи ставятся перед нами, и многое другое. Это был очень интересный опыт для нас, как для артистов», - рассказали главные актёры пьесы Андрей Белянцев и Ольга Зайцева.

Артисты, играющие главных героев спектакля, также отметили, что сами верят в любовь с первого взгляда. Они считают, что самое прекрасное - встретить того, кто будет тебя принимать всецело, кто будет тебя взаимно любить, с кем можно быть искренним и откровенным. И ведь правда, встреча их сценических героев Дональда и Джил не была случайной, они просто необходимы друг другу. Всё начинается с любви.

Важно отметить, что следующий юбилейный год Мурманский областной драматический театр будет встречать с новыми планами. Уже 6 постановок намечены к показу, премьера одной из которых состоится 22 сентября, актёры уже усердно готовятся к выпуску.

«К концу нового сезона мы будем говорить, что у нас появились новые авторы, новые постановки, но что самое главное, мы хотим вернуть зрителя в наши залы», - рассказала директор Мурманского областного драматического театра Татьяна Вешнякова.

Премьера показа спектакля «Эти свободные бабочки» состоится 22 июня в 19:00 на сцене бывшего кинотеатра «Атлантика».