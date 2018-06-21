В шведские цирки теперь не пускают слонов и морских львов

21 Июня 2018 года, 18:25

ШВЕЦИЯ/ 21 июня/ БИ-ПОРТ – Правительство Швеции запретило задействовать слонов и морских львов в цирковых представлениях на территории страны, написали РИА Новости. Соответствующий нормативный акт вступит в силу 1 января 2019 года, сообщил в четверг кабмин королевства.

«Потребности морских львов и слонов в естественном образе жизни не могут быть обеспечены в цирках, поэтому правительство приняло решение о введении запрета. Шведские цирки уже сами, по собственной инициативе начали поэтапно отказываться от включения в программы номеров со слонами и морскими львами. Поэтому запрет прежде всего повлияет на зарубежные цирки, выступающие в Швеции», — рассказал министр сельского хозяйства страны Свен-Эрик Бухт.

Сообщается также, что в связи с изменениями в законе о защите животных, которые вступят в силу в апреле будущего года, начата работа по изучению необходимости в разработке системы маркировки и регистрации кошек. Если такая система покажется нужной и своевременной, она поможет властям отличать кошек, у которых есть хозяева, от тех, которые были брошены или одичали.