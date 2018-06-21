В Мурманске откроется выставка «В мире красок»

21 Июня 2018 года, 18:10

МУРМАНСК/ 21 июня/ БИ-ПОРТ – Завтра, 22 июня, в 11:00 в культурно-выставочном центре Мурманского областного художественного музея XII региональная выставка детского художественного творчества «В мире красок». Учредителем выставки «В мире красок» является Комитет по культуре и искусству Мурманской области. Организует и проводит выставку Мурманский колледж искусств совместно с Мурманским областным художественным музеем. Тема выставки: «Мир вокруг нас».

Выставка проводится в целях выявления и поддержки талантливой молодёжи, сохранения традиций художественного мастерства.

В экспозиции выставки будет представлено около 1000 художественных картин и работ декоративно-прикладного творчества учащихся детских художественных школ, детских школ искусств Мурманской области, студентов Мурманского колледжа искусств.

В честь 80-летия Мурманской области юные художники старались посвятить свои рисунки Северу и своим родным городам и посёлкам. Тематика выставки расширена за счёт возможности обращения ребят к творчеству известных русских писателей Алексея Николаевича Толстого и Корнея Ивановича Чуковского, русской поэтессы Юнны Петровны Мориц, зарубежных писателей Чарльза Диккенса, Льюиса Кэрролла.

В выставке примут участие 454 учащихся из 22 школ искусств городов и посёлков Мурманской области в возрасте от шести до 18 лет. Третий раз в выставке примут участие студенты Мурманского колледжа искусств.

Жюри в составе ведущих преподавателей по специальности Живопись Мурманского колледжа искусств и детских школ искусств области определят победителей выставки в номинациях «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство и «Коллективная работа».

9 сентября в культурно-выставочном центре Мурманского областного художественного музея состоится торжественное закрытие выставки.