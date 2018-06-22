Мурманский областной театр кукол закроют на «замок» до осени

22 Июня 2018 года, 17:21

МУРМАНСК/ 22 июня/ БИ-ПОРТ – В воскресенье, 24 июня, в 11:30 в Мурманском областном театре кукол состоится торжественное закрытие 85-го, юбилейного, театрального сезона. Юные зрители вместе с артистами театра будут запускать в небо воздушные шары, а также рисовать любимых героев спектаклей. В этот день маленькие северяне отправятся смотреть последний спектакль уходящего сезона – «Летающий диван», а после – торжественно закроют театр на импровизированный замок.

В этом сезоне репертуар театра пополнили пять новых постановок. Первым стал спектакль по мотивам саамских сказок «Маленькая дочь Солнца». Затем состоялись премьеры спектаклей новогодней кампании. Для детей двух до четырёх лет спектакли - «Когда родился Дед Мороз», «Умка». Мурманский областной театр кукол в 85-м театральном сезоне стал обладателем гранта губернатора Мурманской области и продолжил получать финансовую поддержу от партии «Единая Россия».

В рамках партийного проекта «Культура малой родины» федеральный и областной бюджеты в этом году выделили областному театру кукол 1,9 млн рублей на постановку новых спектаклей. Две премьеры уже состоялись: спектакль «Ангелочек», вторая – «Плотник Андерсен и Рождественский гном». В конце года юных северян ждут еще две увлекательные истории про слона Хортона и Муху - Цокотуху.

Осенью театр провёл гастроли по самым дальним уголкам Заполярья в рамках проекта «Саамские сказки детям Севера» при поддержке Президента РФ. В октябре артисты театра отправились на III Международный фестиваль театров кукол «В гостях у Мойдыся», который проходил в Сыктывкаре и показали там спектакль «Сказки бабушки Зимы». Театр кукол из Мурманска стал лауреатом фестиваля в номинации «За вклад в копилку кукольных идей».

В апреле театр гастролировал со спектаклем «Невезучая курица». В рамках празднования 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне в театре состоялись показы спектакля «Горькая память войны».

В апреле текущего года состоялись обменные гастроли Мурманского областного тетра кукол и Тамбовского государственного театра кукол. Тамбовские артисты показали мурманчанам спектакли «Жуча» и «Красная шапочка». В Тамбов труппа областного театра кукол привезла детские спектакли «Королевские зайцы» и «Красная шапочка».

9 июня артисты Мурманского областного театра кукол отправились на V Международный театральный фестиваль для детей и юношества «Тарарам» в город Котлас. Мурманские кукольники на фестивале представили спектакли «Невезучая курица» и «Красная шапочка». 6 июня в Мурманском областном краеведческом музее открылась выставка «Театр на краю Земли», посвященная 85-летию Мурманского областного театра кукол.

86-й театральный сезон станет не менее значимым и интересным для театра и его зрителей. Театр откроет свои двери 15 сентября, а приобрести билеты на предстоящие спектакли можно будет с 20 августа.

Важно отметить, что в августе 2018 года театру исполняется 85 лет. В этот год мурманчан ждет множество праздничных мероприятий, посвященных юбилею театра.