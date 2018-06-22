Для мурманских выпускников состоялись «Паруса Надежды»

24 Июня 2018 года, 12:20

МУРМАНСК/ 24 июня/ БИ-ПОРТ – На Семёновском озере для мурманских выпускников состоялось зрелищное водное шоу «Паруса Надежды». Юные мурманчане, окончившие школу, уходят в большую жизнь, будто маленькие кораблики. Хочется верить, что большинство из них вернётся в родной город, чтобы дальше его благоустраивать, строить, расширять, преумножать его славу. Поздравить выпускников пришли представители администрации города.

«Город всё сделал для того, чтобы вы выросли достойными людьми, которые с гордостью будут носить высокое звание жителя города-героя мурманчанина», - обратился к ребятам глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Позади у юных мурманчан уроки, перемены, контрольные работы, олимпиады, конкурсы, первая любовь. А впереди замечательная, добрая, полная хороших дел жизнь.

«Я бы хотел, чтобы мы все вместе поблагодарили учителей, руководителей ваших школ, которые выпускают в большую жизнь такую замечательную армию юных мурманчан», - отметил в своём обращении к выпускникам депутат государственной думы Алексей Веллер.

Художественные школы, музыкальные школы, спортивные школы, секции все двери были открыты для выпускников на протяжении учебных лет. Администрация города уверена, мурманчане воспользуются своими возможностями и навыками, полученными в учебных заведениях.

Фоторепортаж - здесь.