В Мурманске отметили День молодёжи

25 Июня 2018 года, 10:50

МУРМАНСК/ 25 июня/ БИ-ПОРТ — В минувшее воскресенье в центре Мурманска прошла серия спортивно-развлекательных мероприятий, посвящённых Дню молодёжи. Для гостей и жителей города были организованы различные тематические и интерактивные площадки.

Так, в сквере на улице Ленинградской состоялся зажигательный фестиваль уличной культуры «Двигатель». На самой улице, которую в этот день сделали пешеходной, развернулись соревнования по уличному хоккею, стритболу, различные эстафеты и гонки на велосипедах и самокатах. Состоялся также ставший традиционным конкурс «Забег на шпильках».

«День молодежи – по-настоящему семейный праздник. Достаточно прийти в центр города, чтобы увидеть, насколько в Мурманске разносторонняя и талантливая молодежь, а значит, у города-героя перспективное будущее», – отметил директор муниципального автономного учреждения молодежной политики «Дом молодежи» Леонид Мостовой.

Праздник продолжился на площади Пять Углов. На главной городской сцене выступили самые популярные молодежные коллективы Мурманска. Кроме того, гости праздника смогли принять участие в мегаквесте «Молодежный портал». Народное гулянье завершилось ярким фестивалем красок «Холи».

Фото: Надежда Пархоменко