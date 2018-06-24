Стартовал приём заявок на участие в фотоконкурсе «Я люблю Апатиты»

25 Июня 2018 года, 12:00

АПАТИТЫ/ 25 июня/ БИ-ПОРТ – Музейно-выставочный центр АО «Апатит» проводит фотоконкурс «Я люблю Апатиты», посвящённый Дню города Апатиты. К участию приглашаются все желающие. Фотоконкурс не имеет возрастных и жанровых ограничений, принимаются любые снимки, отражающие настоящее и прошлое города Апатиты. Работы принимаются до 6 июля в электронном виде на электронную почту museumapatit@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс».

7 июля в МВЦ в рамках мероприятий, посвященных дню образования города Апатиты, будет оформлена выставка из работ, представленных на фотоконкурс. В этот день посетители музея смогут выбрать победителя фотоконкурса, проголосовав в стенах МВЦ за понравившуюся фотоработу. Все фотографии будут распечатаны, и после награждения каждый участник сможет забрать свою работу. Подробности заполнения заявки на участие и проведение конкурса можно найти здесь.