Сегодня начинается приём заявок на конкурс «Чистый Мурман»

25 Июня 2018 года, 13:09

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня конкурс творческих и социально-экономических проектов «Чистый Мурман» объявлен открытым. Конкурс проводится в целях привлечения внимания северян к вопросам сохранения окружающей среды, проблемам загрязнения мусором, а также мотивации жителей региона к раздельному накоплению отходов. Участниками могут стать любые граждане, проживающие в регионе, волонтёрские центры, организации, осуществляющие деятельность на территории Кольского Заполярья и другие. Организатором конкурса выступает Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области.

Конкурс проводится в один этап с 25 июня по 2 ноября этого года. Принять участие можно по двум номинациям: «Рисунок» и «Социально-экологический проект». Участники делятся на несколько групп по возрастному показателю: от 7 до 13 лет, от 14 до 17 и старше 18. Обязательным условием участия в конкурсе ребёнка является согласие родителей (законных представителей). Работы принимаются не позднее 20 октября.

В качестве темы для рисунков можно взять «Заполярье – чистая душа!», «Мусор и его вторая жизнь», «Спасём Землю от мусора». Рисунки можно выполнить в любой технике, используя различные материалы. Работа может сопровождаться надписью. Один участник может отправить на конкурс не более трёх работ. Темами работ номинации «Социально-экологический проект» являются «Разделяй правильно», «Принеси пользу своему городу», «Мы с природой дружим - мусор нам не нужен». Общий объём работы – до 15 страниц. От одного участника принимается не более одной работы.

Церемония награждения пройдёт не позднее 16 ноября. Подробности конкурса, оформления работ, а также образцы согласия родителей ребёнка на участие и согласие участника можно посмотреть здесь.