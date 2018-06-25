Игорь Морарь объявил о поддержке трёх культурных проектов

26 Июня 2018 года, 11:29

МУРМАНСК/ 26 июня/ БИ-ПОРТ — Подведены результаты конкурса культурных проектов, который в мае объявил заместитель председателя мурманского совета депутатов Игорь Морарь. Всего на конкурс поступило 12 заявок, из которых депутат отобрал три для оказания материальной поддержки.

«Каждая из заявок, что я получил, была достойна поддержки. И мне действительно приятно, что в таком небольшом городе как Мурманск, столько активных людей. Они готовы вкладывать свои силы и время, чтобы сделать наш город лучше. Я объявил проекты, которые я поддержу в ближайшее время, но существуют планы на поддержку и других проектов, которые участвовали в конкурсе», - сказал Игорь Морарь.

Летом-осенью 2018 года он поможет в реализации следующих проектов в области культуры:

проект творческого фестиваля детей и молодежи. Автор - благотворительный фонд «Одаренные детки»;

проект по изданию книги «Сборник детских стихотворений мурманских поэтов». Автор проекта - Наталья Казютина-Басова;

проект мурманской независимой общественной литературной премии «Мурманский берег». Автор проекта - Иван Бессонов, председатель Мурманского областного отделения Союза российских писателей.

Кроме того, продолжается текущая поддержка общественных инициатив. Обращаться можно почту morar.project@gmail.com.