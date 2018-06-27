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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » Культура » Мурманская область примет участие в празднике «Луд» в республике Коми
 
 
 
 
27 Июня 2018 года, 19:00

Мурманская область примет участие в празднике «Луд» в республике Коми


КОМИ/ 27 июня/ БИ-ПОРТ – Ижемский район продолжает подготовку к ХIII межрегиональному традиционному празднику «Луд», который состоится 7-8 июля в Ижме. На праздник приедут артисты и мастера из Усинска, Инты, Печоры, Сыктывкара, Усть-Куломского, Княжпогостского, Прилузского и Сыктывдинского районов. Своё участие подтвердили гости из Мурманской и Кировской областей, Пермского края и Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает «Комиинформ»

Фотохудожник из Мурманска представит свой фильм об ижемских оленеводах, воевавших на Карельском фронте. Картина получила специальный диплом кинофорума «Золотой витязь». Её покажут в районном музее в канун праздника.

«Также мы познакомим гостей с национальными традициями оленеводства. В Ижме будут установлены четыре настоящих чума, в которых можно будет увидеть настоящий быт оленеводов и попробовать национальные блюда. Банные традиции коми-ижемцев продемонстрирует творческая группа из деревни Гам. Они покажут как правильно заготавливать и хранить веники, проводить обряд помывки новорожденного и соблюдать правила пользования баней», - рассказывает начальник управления культуры Виктория Вокуева.

Основная программа останется традиционной: подворья от сельских поселений района, выставки, мастер-классы, ярмарки и другие развлечения. На праздник пригласят гармонистов со всего района, а для самых юных участников организуют детскую зону в парке отдыха. Также в программе конноспортивные состязания, хороводное шествие «Ворота» и конкурс красавиц «Мича ижемка».

Фото: komiinform.ru

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