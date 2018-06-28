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Главная » Культура » В молодёжном центре «Поиск» ведутся ремонтные работы
 
 
 
 
28 Июня 2018 года, 16:45

В молодёжном центре «Поиск» ведутся ремонтные работы


МУРМАНСК/ 28 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня глава администрации Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда проверил ход ремонтных работ в помещениях молодёжного центра «Поиск», являющегося структурным подразделением МАУ МП «Объединение молодёжных центров». Деятельность центра направлена на реализацию программ и мероприятий по формированию здорового образа жизни у молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет.

«Нашу идею создать в каждом микрорайоне города центры молодежного досуга мы с успехом осуществляем уже несколько лет. У этого центра специальная направленность – здесь больше уделяется внимания спорту, танцам и фитнесу. Поэтому и такое просторное помещение, которое нуждается в хорошей вентиляции. Я уверен, что это будет очень востребованное учреждение», — рассказал Андрей Сысоев.

Контрактом предусмотрен ремонт фасада и кровли, замена оконных и дверных блоков, ремонт инженерных сетей, монтаж охранно-пожарной сигнализации и отделочные работы. В планах — открыть тренажёрный и фитнес-зал, большое помещение для выступлений и оздоровительных мероприятий, оборудовать душевые комнаты.

«Сегодня многие представители молодежи увлекаются такими танцевальными направлениями, как хип-хоп и брейкданс, им тоже нужна подходящая площадка, тем более, что ребята ежегодно организуют множество танцевальных мероприятий, различные фестивали. Для людей с ограниченными возможностями здоровья будут оборудованы специальные комнаты и, конечно, адаптированный вход в здание», — отметила председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева.

В настоящее время подрядная организация работает с опережением графика — ведутся демонтажные работы, уже заменены оконные блоки, частично выполнены работы по замене сетей канализации, продолжается ремонт рампы и устройство полов внутри помещений.

АГМ

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