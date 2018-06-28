Молодая мурманчанка покажет северянам драму «На грани»

28 Июня 2018 года, 16:40

МУРМАНСК/ 28 июня/ БИ-ПОРТ – В понедельник, 2 июля, в Мурманске состоится премьера короткометражного фильма «На грани». Режиссёр фильма - мурманчанка Юлия Носарева. В настоящий момент девушка учится в Московском государственном институте культуры. Ранее Юлия сняла в столице Кольского Заполярья сериал о школьной жизни «Липовый мёд».

«Идею снять этот фильм я вынашивала около двух лет. Лента о том, что доверять можно только себе, даже любовь обманчива. Премьера состоится уже в следующий понедельник, и попасть на неё можно будет по пригласительным билетам, - рассказала «Бoльшoмy Рaдиo» режиссёр и автор сценария Юлия Носарева.

Главная героиня по сюжету фильма – дочь будущего мэра Мирослава. После случайного знакомства жизнь девушки кардинально меняется. Мирослава становится участником событий, в ходе которых выявляются отрицательные стороны её близких.

Премьера состоится в 19:00 в конгресс-отеле «Меридиан». Посетить показ удастся только по пригласительным билетам. Заказать их можно, позвонив по номеру: 89062876747.