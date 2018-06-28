В Кировске северяне переоденутся в героев игр, фильмов и аниме

29 Июня 2018 года, 10:04

КИРОВСК/ 29 июня/ БИ-ПОРТ – Первый конкурс косплея в Кировске состоится завтра в рамках празднования Дня молодёжи, сообщила начальник Центра культуры Кировска Марина Котомкина.

«Инициатором проведения конкурса стала сама молодежь, сотрудники наших учреждений культуры», — отметила она.

Главная задача, которую предстоит решить участникам — максимально точно воссоздать в реальности любой облик известного персонажа из мультиков, игр, кино, аниме... Обладатели лучших костюмов получат призы. Ожидается, что конкурс станет одной из самых ярких частей праздника в честь Дня молодёжи «Движение жизнь», который организует Кировский городской Дворец культуры.

Помимо конкурса косплея гостей праздника ждет конкурс среди домашних питомцев «Хвостатые модники» и интерактивные площадки: арт-зона «Город мастеров», «Сумасшедшая лаборатория», мастер-класс от студии этнических барабанов «Drum Tam Tam», брейк-данс батл, фотокабинка, весёлые мыльные пузыри, аттракционы, шашечный турнир, конкурс детских рисунков на асфальте. Для желающих помериться силой и меткостью развернется спортивная площадка, где будут организованы тир, спортивные силомер и соревнования по лазерному пейнтболу — лазертаг.

На главной сцене пройдёт развлекательная программа и праздничный концерт с участием коллективов Дворца культуры и гостей из Североморска: дуэта «Сёстры Галкины» и ансамбля эстрадной песни «Тоника». Праздник «Движение жизнь» состоится на площадке у Дворца культуры 30 июня. Начало работы площадок — 14:00. В 15:00 на главной сцене пройдет торжественное открытие праздника.