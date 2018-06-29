Областной краеведческий музей покажет интерактивные учебные программы об истории и природе Заполярья

29 Июня 2018 года, 12:59

МУРМАНСК/ 29 июня/ БИ-ПОРТ – Мурманский областной краеведческий музей покажет интерактивные учебные программы, посвящённые природе и истории Кольского края.

30 июня в 14:00 состоится показ фильма «Природа Мурманской области», который познакомит посетителей с краткой характеристикой географического положения, климата, растительного и животного мира Кольского полуострова, а также с природоохраняемыми территориями нашего региона.

В 15:00 того же дня будет показан фильм под названием «История Мурманска», который напомнит посетителям о главных этапах развития города Мурманска с момента его основания до настоящего времени: предпосылки основания города, Первая мировая война, основание Романова-на-Мурмане, интервенция, гражданская война, развитие Мурманска в довоенный период, Великая Отечественная война 1941-1945 гг., послевоенное восстановление города, 1950-1980-е гг., кризис 1990-х гг., 2000-е годы.

После просмотра фильмов посетителям будет предоставлена возможность проверить свои знания в специальном интерактивном приложении, которое будет интересно как детям, так и взрослым.