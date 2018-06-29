День рыбака в Мурманске. Подробности празднования

29 Июня 2018 года, 16:20

МУРМАНСК/ 29 июня/ БИ-ПОРТ – Мурманск готовится отметить День рыбака. Мероприятия, приуроченные к этому празднику, стартуют уже на следующей неделе. Так, впервые в Мурманске, состоится рыбный фестиваль «Дары моря». Он объединит три площадки: гастрономическую, торговую и информационно-развлекательную.

С 5 по 8 июля в выставочном павильоне в районе Ледового озера будет организована дегустация рыбных блюд и деликатесов, представлен широкий ассортимент рыбы и морепродуктов. В программе фестиваля – выступление коллективов авторской песни, фотовыставка, викторины, конкурсы.

Кульминационным мероприятием станет традиционное празднование Дня рыбака на Центральном стадионе профсоюзов. Оно состоится в следующее воскресенье, 8 июля. С 14:00 начнут работу интерактивные площадки, будут организованы байк-шоу и выставка автотехники. Одним из ключевых событий празднования станет традиционное чествование лучших представителей отрасли.

В концертной программе праздника – шоу Игоря Портного с фрагментами из известных мюзиклов и выступление Вадима Самойлова, одного из основателей рок-группы «Агата Кристи». Организаторы Дня рыбака в Мурманске – Союз рыбопромышленников Севера, холдинг «Норебо» и группа компаний «Фест».