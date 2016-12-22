От сердца к сердцу: акция студентов Мурманского педагогического колледжа

22 Декабря 2016 года, 11:55

МУРМАНСК/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ - В рамках акции «От сердца к сердцу» студентки Мурманского педагогического колледжа Алина Тропина и Мухаррама Гулова побывали в гостях у регионального отделения Всероссийского общества слепых. Подобные встречи стали уже традиционными – студенты учебного заведения вместе с педагогом-организатором Ириной Харламовой регулярно приходят к представителям этого общества, чтобы оказать посильную помощь, поздравить с праздничной датой либо просто провести вечер за душевной беседой.

Нынешняя встреча была приурочена к новогодним праздникам, которые скоро все мы будем отмечать. В гости к слабовидящим студентки колледжа пришли не с пустыми руками – они подготовили для них творческое поздравление. Девчата читали стихи на тему Нового года и Рождества, загадывали весёлые загадки, ответы на которые оказывались добрыми пожеланиями к праздникам.

В подарок студентки приготовили танцы и забавные конкурсы, а также лирические песни-поздравления. Как отметили Алина и Мухаррама, они всегда с удовольствием участвуют в подобных акциях, помогая людям с ограниченными возможностями. «Такие встречи всегда трогают нас до глубины души. Ведь так приятно дарить радость и тепло наших сердец, создавать праздник, поднимать настроение», - рассказали студентки.

Завершилась встреча за чашкой горячего чая со сладостями и задушевными разговорами.