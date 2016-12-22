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Главная » Образование » В Мурманской области установили максимальный размер платы за детский сад на 2017 год
 
 
 
 
22 Декабря 2016 года, 12:58

В Мурманской области установили максимальный размер платы за детский сад на 2017 год


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ - Правительство Мурманской области установило максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в области на 2017 год.

В образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования максимальный размер родительской платы в Кировске, Мончегорске и в Ковдорском районе размер платы останется на уровне текущего года – 105, 124 и 158 рублей в день соответственно.

В Апатитах, а также Ловозерском и Терском районах сумма составит 113 рублей в день (в 2016 году – 108 рублей), в Полярных Зорях и в ЗАТО Александровск – 145 (в 2016 – 140). В Оленегорске – 130 рублей (в 2016 – 124), в Кандалакшском районе – 123 (в 2016 – 118), в Кольском районе – 146 (в 2016 – 135), в Печенгском районе – 129 (в 2016 – 123), в ЗАТО Видяево – 130 (в 2016 – 124), в ЗАТО Заозерск – 154 (в 2016 – 149), в ЗАТО Островной – 157 (в 2016 – 124), в ЗАТО Североморск – 125 (в 2016 – 109).

В Мурманске цены останутся на уровне текущего года. В образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в группах с круглосуточным пребыванием, размер родительской платы будет равен 124 рублям, без круглосуточного пребывания – 113.

В образовательных организациях (с бассейном), реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, размер платы составит 140 рублей в Оленегорске (в 2016 – 135) и 129 – в Кандалакшском районе (в 2016 – 124).

Фото: plus.google.com

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