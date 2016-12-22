В Мурманске будет создан детский технопарк «Кванториум»

22 Декабря 2016 года, 14:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ – Правительство Мурманской области постановило создать на базе центра дополнительного образования «Лапландия» детский технопарк «Кванториум».

«Кванториум» - имущественный комплекс, оснащенный высокотехнологичным оборудованием, на базе которого будет осуществляться обучение детей по дополнительным программам естественно-научной и технической направленности. В технопарке планируется пять направлений деятельности: Биоквантум, Робоквантум, Энерджиквантум, Геоквантум и Лазерквантум.

Цель создания «Кванториума» - обеспечение доступности качественного дополнительного образования для личностного и профессионального самоопределения детей, развития современной образовательной среды.

Создание технопарка позволит увеличить охват детей дополнительными программами технической и естественно-научной направленности с 13,5% в 2016 году до 17% в 2019.