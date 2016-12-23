Мурманским школьникам дарят светоотражатели

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
В Североморске заработал новый банкомат ОФК Банка В Североморске заработал новый банкомат ОФК Банка
Остеопат-массажист Игорь Смирнов вновь в Мурманске! Запись на январь 2017 года Остеопат-массажист Игорь Смирнов вновь в Мурманске! Запись на январь 2017 года
Путь к собственной квартире в Петербурге или Москве начинается с мечты! Путь к собственной квартире в Петербурге или Москве начинается с мечты!
К празднику проценты ниже К празднику проценты ниже
Приглашаем на НОВОГОДНИЙ БАЗАР на ул. Воровского Приглашаем на НОВОГОДНИЙ БАЗАР на ул. Воровского
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

«Мурманск» прилетел в Мурманск
 
 
 
 

Курсы валют 23.12.16

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
75,1550
-0,3393
1 USD
Доллар США
60,8641
-0,2451
1 EUR
Евро
63,5604
-0,0482
10 NOK
Норвежских крон
70,0650
-0,3203
10 SEK
Шведских крон
65,9995
0,5504
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-2°
5.3 м/с
давление 742.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

Выбор редакции

УФАС вынесло предупреждение Мурманскому рыбному порту по делу об ограничении въезда автокрана на свою территорию
23 Декабря 2016, 13:20
УФАС вынесло предупреждение Мурманскому рыбному порту по делу об ограничении въезда автокрана на свою территорию
30 детей-сирот из Мурманской области покажут на Первом канале в рамках проекта «Видеопаспорт»
23 Декабря 2016, 12:47
30 детей-сирот из Мурманской области покажут на Первом канале в рамках проекта «Видеопаспорт»
Правительство РФ предложило лицензировать поставщиков энергии
23 Декабря 2016, 12:18
Правительство РФ предложило лицензировать поставщиков энергии
Спорткомплекс в Росляково может появиться к осени 2017 года
23 Декабря 2016, 10:50
Спорткомплекс в Росляково может появиться к осени 2017 года
 
 
 
 

Самое читаемое

Дело о «Североморских боксерах» передано в суд
22 Декабря 2016, 15:30
Мурманчане требуют остановить рост тарифов на общественный транспорт
22 Декабря 2016, 16:10
По факту стрельбы возле одного из мурманских супермаркетов возбуждено уголовное дело
22 Декабря 2016, 16:35
Глава банды «чёрных риэлторов» осуждён на 21 год
22 Декабря 2016, 17:02
Против закона о шлепках подписались 352 жителя Мурманской области
22 Декабря 2016, 13:50
В Мурманске будет создан детский технопарк «Кванториум»
22 Декабря 2016, 14:50
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Образование » Мурманским школьникам дарят светоотражатели
 
 
 
 
23 Декабря 2016 года, 10:28

Мурманским школьникам дарят светоотражатели


МУРМАНСК/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ - В преддверии Нового года и новогодних каникул ОБ ДПС ГИБДД, Общероссийский народный фронт и судоремонтный завод №35 совместно поздравили учеников средней общеобразовательной школы №38 г. Мурманска с наступающими праздниками. Главная тема мероприятия – детская дорожная безопасность.

В преддверии новогодних каникул и праздников инспектор группы по пропаганде ОБ ДПС напомнила детям о ключевой роли внимания при движении пешеходов, опасности пересечения проезжей части бегом и в неустановленных местах, недопустимости движения на запрещающие сигналы светофора, а также необходимости ношения световозвращателей.

Представители ОНФ и завода №35 (шефы школы) вручили учащимся яркие фликеры. А ребята ансамбля «Росток» исполнили песни о знаках и Правилах дорожного движения.

Инспекторы ГИБДД и педагоги надеются, что родители будут контролировать использование актуальных и полезных подарков.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
ОБ ДПС ГИБДД разыскивает очевидцев ДТП в городе Мурманске
2.
По видеозаписям, поступившим в проект «Я очевидец», проведена проверка
3.
За прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 403 нарушения Правил дорожного движения
4.
За прошедшие сутки на дорогах области пострадало 7 человек
5.
ГИБДД призывает водителей и пешеходов быть внимательными во время снежного бурана
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2016
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта