Мурманским школьникам дарят светоотражатели

23 Декабря 2016 года, 10:28

МУРМАНСК/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ - В преддверии Нового года и новогодних каникул ОБ ДПС ГИБДД, Общероссийский народный фронт и судоремонтный завод №35 совместно поздравили учеников средней общеобразовательной школы №38 г. Мурманска с наступающими праздниками. Главная тема мероприятия – детская дорожная безопасность.

В преддверии новогодних каникул и праздников инспектор группы по пропаганде ОБ ДПС напомнила детям о ключевой роли внимания при движении пешеходов, опасности пересечения проезжей части бегом и в неустановленных местах, недопустимости движения на запрещающие сигналы светофора, а также необходимости ношения световозвращателей.

Представители ОНФ и завода №35 (шефы школы) вручили учащимся яркие фликеры. А ребята ансамбля «Росток» исполнили песни о знаках и Правилах дорожного движения.

Инспекторы ГИБДД и педагоги надеются, что родители будут контролировать использование актуальных и полезных подарков.