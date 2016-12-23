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Главная » Образование » В Кировске торжественно открыт Комбинат школьного питания - совместный проект компании «ФосАгро» и администрации города
 
 
 
 
23 Декабря 2016 года, 11:15

В Кировске торжественно открыт Комбинат школьного питания - совместный проект компании «ФосАгро» и администрации города


КИРОВСК/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ -  В Кировске состоялось торжественное открытие Комбината школьного питания. Цель проекта - обеспечить питанием все школьные учреждения города, обеспечить его высокое качество и безопасность. Комбинат создан по инициативе и при финансовой поддержке АО «Апатит» и компании «ФосАгро». Активное участие в реализации проекта принимала администрация Кировска, и входящее в группу «ФосАгро» ООО «Корпоративное питание». «ФосАгро» инвестировала в реализацию проекта порядка 60 млн рублей.

На церемонии присутствовали заместитель председателя Совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Г. Гурьев, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей А. Гурьев, генеральный директор АО «ФосАгро-Череповец» Михаил Рыбников, глава города Кировска Владимир Дядик, директор ООО «Корпоративное питание» Вера Захараш, председатель комитета образования культуры и спорта администрации города Андрей Грецкий,  директора  и  заведующие  столовыми  школ города.

Директор ООО «Корпоративное питание» Вера Захараш провела презентацию и рассказала об этапах реализации проекта. В здании бывшего детского дома на ул. Олимпийской организованы цеха по производству мясных и овощных полуфабрикатов, а также выпечное производство – с применением самого современного оборудования, которое отвечает последним требованиям в области санитарного законодательства. Здесь появились холодильные камеры, и шкафы шоковой заморозки - абсолютно новое современное оборудование. В цехе полуфабрикатов установлены мясорубки, котлетоформовочный аппарат, шпигорезка. В частности, вакуум-упаковочные машины для овощных и мясных полуфабрикатов упаковывают продукцию под вакуум для обеспечения свежести и внешнего вида в течении всего срока годности продукта.

Также предусмотрены специальные складские помещения. Проблема хранения продуктов решена – ведь школьные пищеблоки на это не были рассчитаны.  Полуфабрикаты, изготовленные в цеху, будут доставлять в пищеблоки школ Кировска, где уже повара доведут их до готовности. Для этого во все школьные учреждениях города провели подготовительные ремонтные работы, закуплено новое оборудование.

- В преддверии новогодних праздников всегда приятно делать подарки, особенно детям. Сегодня мы даем старт работе Комбината школьного питания. Это значит, что все школьники города Кировска будут обеспечены качественным горячим питанием, - отметил в приветственном слове генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей А. Гурьев.Оснащенность предприятия впечатляет, комбинат будет соответствовать самым высоким требованиям. Стоит отметить, что комбинат в состоянии обеспечить питанием школы двух городов, не только Кировска, но и Апатитов. Это еще раз подчеркивает социальную ответственность компании ФосАгро перед жителями городов присутствия.

Андрей Гурьев выразил благодарность всем, кто был причастен к реализации проекта, поздравил с наступающим Новым годом.

Комбинат школьного питания в Кировске уже кормит 3 тыс. детей, но возможности КШП еще больше. В перспективе рассматривается организация питания дошкольников в детских садах.

 - Наш город является лидером в области по многим направлениям, а сегодня сделан огромный шаг вперед в организации питания наших детей. - подчеркнул Владимир Дядик, глава Кировска. – Самые современные технологии и оборудование, опыт специалистов «Корпоративного питания» - все это поможет обеспечить вкусной и здоровой едой наших детей.  А значит, молодое поколение кировчан будет расти сильным и крепким!

Владимир Дядик выразил благодарность компании «ФосАгро» за помощь в реализации значимого проекта и большой вклад в развитие городской инфраструктуры.

После торжественной церемонии Вера Захараш провела экскурсию по цехам комбината. Гости были впечатлены возможностями оборудования, которое продемонстрировали специалисты КШП. 

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