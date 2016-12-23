96,1% одиннадцатиклассников успешно написали итоговое сочинение

23 Декабря 2016 года, 14:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ – 2879 выпускников 11-х классов Мурманской области 7 декабря успешно написали итоговое сочинение, что составляет 96,1% от общего числа принявших участие в работе. С изложением справились все выпускники общеобразовательных школ. В этом году итоговые сочинения (изложения) проверяли муниципальные комиссии.

Среди предложенных тем сочинений наиболее востребованной у школьников стала тема «Когда возникает конфликт между чувствами и разумом?», ее выбрали 43,4% участников итоговой работы. Второй по популярности стала тема «Какой поступок можно назвать бесчестным?», ее выбрали 26,2% выпускников. Сочинение на тему «Могут ли люди быть друзьями, если они не сходятся во взглядах?» предпочли 13,5% участников. Оставшиеся 12,9% школьников заинтересовались темой «Сила или слабость человека проявляется в признании им своих ошибок?». И лишь 4% выпускников остановились на вопросе «Согласны ли Вы с утверждением Э. М. Ремарка: «Нужно уметь и проигрывать»?».

Итоговое сочинение (изложение) прошло в штатном режиме. Общественные наблюдатели, присутствовавшие в каждом пункте проведения сочинения (изложения), нарушений не выявили. Особое внимание было уделено детям с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии со всеми требованиями Порядка проведения итогового сочинения (изложения) для некоторых участников были созданы пункты на дому.

«Выпускники, получившие «незачет», не явившиеся по уважительной причине или не завершившие экзамен по уважительной причине, а также выпускники прошлых лет смогут написать сочинение (изложение) повторно 1 февраля и 3 мая 2017 года», – прокомментировала министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

В рамках осуществления контроля над проведением итогового сочинения (изложения) региональной комиссией будет проведена выборочная перепроверка итогового сочинения (изложения).