96,1% одиннадцатиклассников успешно написали итоговое сочинение

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
В Североморске заработал новый банкомат ОФК Банка В Североморске заработал новый банкомат ОФК Банка
Остеопат-массажист Игорь Смирнов вновь в Мурманске! Запись на январь 2017 года Остеопат-массажист Игорь Смирнов вновь в Мурманске! Запись на январь 2017 года
Путь к собственной квартире в Петербурге или Москве начинается с мечты! Путь к собственной квартире в Петербурге или Москве начинается с мечты!
К празднику проценты ниже К празднику проценты ниже
Приглашаем на НОВОГОДНИЙ БАЗАР на ул. Воровского Приглашаем на НОВОГОДНИЙ БАЗАР на ул. Воровского
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

Хотел сэкономить время, потерял деньги. Всё чаще автомобилисты страдают от нечестных автоюристов
 
 
 
 

Курсы валют 23.12.16

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
75,1550
-0,3393
1 USD
Доллар США
60,8641
-0,2451
1 EUR
Евро
63,5604
-0,0482
10 NOK
Норвежских крон
70,0650
-0,3203
10 SEK
Шведских крон
65,9995
0,5504
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

Выбор редакции

96,1% одиннадцатиклассников успешно написали итоговое сочинение
23 Декабря 2016, 14:50
96,1% одиннадцатиклассников успешно написали итоговое сочинение
Режим работы Мурманской городской ветеринарной лечебницы на период новогодних праздников
23 Декабря 2016, 14:15
Режим работы Мурманской городской ветеринарной лечебницы на период новогодних праздников
УФАС вынесло предупреждение Мурманскому рыбному порту по делу об ограничении въезда автокрана на свою территорию
23 Декабря 2016, 13:20
УФАС вынесло предупреждение Мурманскому рыбному порту по делу об ограничении въезда автокрана на свою территорию
30 детей-сирот из Мурманской области покажут на Первом канале в рамках проекта «Видеопаспорт»
23 Декабря 2016, 12:47
30 детей-сирот из Мурманской области покажут на Первом канале в рамках проекта «Видеопаспорт»
 
 
 
 

Самое читаемое

Мурманчане требуют остановить рост тарифов на общественный транспорт
22 Декабря 2016, 16:10
По факту стрельбы возле одного из мурманских супермаркетов возбуждено уголовное дело
22 Декабря 2016, 16:35
Глава банды «чёрных риэлторов» осуждён на 21 год
22 Декабря 2016, 17:02
30 детей-сирот из Мурманской области покажут на Первом канале в рамках проекта «Видеопаспорт»
23 Декабря 2016, 12:47
Гололедица сковала Мурманскую область
23 Декабря 2016, 08:05
Расписание движения общественного транспорта в Мурманске в Новогоднюю ночь
22 Декабря 2016, 16:24
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Образование » 96,1% одиннадцатиклассников успешно написали итоговое сочинение
 
 
 
 
23 Декабря 2016 года, 14:50

96,1% одиннадцатиклассников успешно написали итоговое сочинение


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ – 2879 выпускников 11-х классов Мурманской области 7 декабря успешно написали итоговое сочинение, что составляет 96,1% от общего числа принявших участие в работе. С изложением справились все выпускники общеобразовательных школ. В этом году итоговые сочинения (изложения) проверяли муниципальные комиссии.

Среди предложенных тем сочинений наиболее востребованной у школьников стала тема «Когда возникает конфликт между чувствами и разумом?», ее выбрали 43,4% участников итоговой работы. Второй по популярности стала тема «Какой поступок можно назвать бесчестным?», ее выбрали 26,2% выпускников. Сочинение на тему «Могут ли люди быть друзьями, если они не сходятся во взглядах?» предпочли 13,5% участников. Оставшиеся 12,9% школьников заинтересовались темой «Сила или слабость человека проявляется в признании им своих ошибок?». И лишь 4% выпускников остановились на вопросе «Согласны ли Вы с утверждением Э. М. Ремарка: «Нужно уметь и проигрывать»?».

Итоговое сочинение (изложение) прошло в штатном режиме. Общественные наблюдатели, присутствовавшие в каждом пункте проведения сочинения (изложения), нарушений не выявили. Особое внимание было уделено детям с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии со всеми требованиями Порядка проведения итогового сочинения (изложения) для некоторых участников были созданы пункты на дому.

«Выпускники, получившие «незачет», не явившиеся по уважительной причине или не завершившие экзамен по уважительной причине, а также выпускники прошлых лет смогут написать сочинение (изложение) повторно 1 февраля и 3 мая 2017 года», – прокомментировала министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

В рамках осуществления контроля над проведением итогового сочинения (изложения) региональной комиссией будет проведена выборочная перепроверка итогового сочинения (изложения).

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Мурманские школьники отправятся в Москву
2.
Мурманская область готова к проведению итогового сочинения
3.
Дорожные полицейские провели акцию для младших школьников
4.
Мурманские школы не обязаны кормить детей горячим питанием
5.
Гаджиевские школьники побывали на ракетном подводном крейсере стратегического назначения
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2016
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта