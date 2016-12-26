Из школы Ревды уволена учительница, привлекавшаяся по статье

26 Декабря 2016 года, 10:58

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ – Приказом директора «Ревдской средней общеобразовательной школы имени Воронина» из учреждения уволена учительница, которая была принята на работу с нарушением закона.

Ранее стало известно, что педагог подвергалась уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья по статье 115 Уголовного кодекса, а именно «умышленное причинение легкого вреда здоровью». Несмотря на это местная жительница была допущена к работе с учениками.

«Принятие на работу в образовательное учреждение лиц, допуск которых к педагогической деятельности запрещен, создает предпосылки к нарушению прав несовершеннолетних на воспитание в условиях, гарантирующих охрану жизни и здоровья, – сообщили в областной прокуратуре. – Прокурором Ловозерского района внесено представление об устранении нарушений законодательства. Он потребовал принять меры по расторжению трудового договора с учительницей».