В мурманской школе, где при падении с турника девочка повредила позвоночник, демонтировали и другое спортивное оборудование

26 Декабря 2016 года, 11:34

МУРМАНСК/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ – Прокуратурой проведена проверка по факту получения ученицей травмы позвоночника в результате падения на уроке физкультуры в школе №41 города Мурманска.

«Установлено, что в нарушение закона образовательной организацией не было предпринято должных мер к безопасности эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений, что привело к причинению вреда жизни и здоровью несовершеннолетней», – сообщают в ведомстве.

В ходе мероприятия аналогичные нарушения выявлены при эксплуатации не только турника, но и гандбольных ворот.

«Только после проведения проверки, учреждением незамедлительно приняты меры к демонтажу несоответствующих требованиям безопасности гандбольных ворот», – Кроме того, в связи с нарушением в отношении юридического лица – МБОУ города Мурманска СОШ № 41, возбуждено дело об административном правонарушении по части второй статьи 5.57 КоАП».

Сейчас материалы административного дела направлены для рассмотрения мировому судье.

Напомним, происшествие случилось 14 декабря в спортивном зале, 10-летняя девочка упала вместе с турником, одно из креплений которого было повреждено.

Фото: Елена Пальм / ИТАР-ТАСС / Интерпресс