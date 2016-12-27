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Главная » Образование » Арктический университет приступил к реализации проекта «Териберка – МАГУ всё!»
 
 
 
 
27 Декабря 2016 года, 16:24

Арктический университет приступил к реализации проекта «Териберка – МАГУ всё!»

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МУРМАНСК/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ — В Мурманском арктическом государственном университете началась реализация проекта «Териберка – МАГУ всё!». Проект осуществляется на основе научно-исследовательского и образовательного потенциала, силами профессорско-преподавательского состава и студентов университета, является логическим воплощением Стратегии развития вуза.

«Идея проекта возникла в ходе работы в университете и в Общественной палате Мурманской области, поскольку в настоящее время актуальной проблемой является развитие северных территорий», – рассказал «Би-порту» координатор проекта, кандидат юридических наук, доцент кафедры истории и права МАГУ Алексей Кузьмин.

В Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ) находится большое число малых и средних населенных пунктов, расположенных на отдаленных территориях. Многие из них не только не развиваются, а постепенно разрушаются и исчезают. В то же время именно на основе таких поселений должно проходить развитие АЗРФ, а не на основе вахтового метода, что позиционировалось ранее. Именно такие населенные пункты должны стать своеобразными опорными точками освоения АЗРФ.

При администрации Мурманской области создан проектный офис «Териберка», планируется сделать Териберку центром арктического туризма. Кроме того, рассматривается ряд инвестиционных проектов — в перспективе там будут строить экологическую гостиницу, паломнический центр, поморскую деревню.

«В рамках работы в Общественной палате мне приходится сталкиваться с представителями общественности и администрации. И это позволило заручиться поддержкой нашей идеи – использовать потенциал МАГУ в развитии данной территории. Оказывается, нигде в России ни один вуз никогда подобного проекта не выдвигал», - отмечает Кузьмин.

МАГУ на протяжении десятилетий изучает историю и культуру Кольского Севера. В частности, Териберке посвящены уже реализованные проекты кафедр философии и социальных наук, русской филологии и массовых коммуникаций. Новые проекты развития данной территории представили кафедры истории и права; искусств, сервиса и туризма; экономики и управления.

«Задача нашего вуза – проводить сбалансированные исследования, не нарушающие уникальность территории и направленные на её развитие», - подчеркивает Кузьмин.

Каждая кафедра МАГУ представила своё видение проблематики. Проект вписывается в стратегию развития вуза и по многим параметрам стыкуется со стратегией развития Мурманской области.

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