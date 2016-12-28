В Мурманске стартовала смена детских оздоровительных лагерей на базе мурманских школ

28 Декабря 2016 года, 13:59

МУРМАНСК/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ – Вчера стартовала смена детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе мурманских школ и гимназий. В них отдохнут более тысячи мурманских школьников.

Лагеря организованы в 11 образовательных учреждениях: школах №№ 5, 21,43,44,56,58, прогимназии №61, гимназиях №№ 2,5,6, лицее №2. В течение предновогодней оздоровительной смены ребят ждут праздничные мероприятия, экскурсии, походы в театры и кино.

«Путевка в лагерь обошлась родителям в 250 рублей. Особое внимание уделяется питанию детей, – рассказала начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета по образованию администрации Мурманска Людмила Ананьина. – Одно дело, когда ребенок сидит дома в одиночестве, и совсем другое – когда проводит время в общении со сверстниками, с пользой и удовольствием».

Кроме того, более 60 мурманских школьников проведут зимние каникулы в оздоровительном лагере «Гандвиг» и санаториях «Изовела» и «Лапландия».

Работа оздоровительных лагерей продлится до 31 декабря.

АГМ