Владимир Путин подписал закон о введении единых требований к организации детского отдыха

29 Декабря 2016 года, 13:00

РОССИЯ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий введение единых требований к компаниям, занимающимся организацией детского отдыха. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Создать ведомство по контролю над детскими лагерями предложил сам президент после гибели детей в лагере на Сямозере летом этого года. Закон был разработан по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Он стал итогом совместной работы сенаторов с представителями регионов, министерств, ведомств и общественных организаций.

Закон вводит единые требования ко всем компаниям, занимающимся организацией детского отдыха в России. В частности, он устанавливает общие требования к туристическим маршрутам. Кроме того, предполагается установить профессиональные стандарты и квалификационные требования к тем, кто работает с детьми на отдыхе. Следить за выполнением требований будет уполномоченный правительством федеральный орган исполнительной власти, который будет вести реестр организаций, допущенных к планированию детского отдыха.

В новом законе предусмотрена возможность предоставления детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, путевок для организации отдыха, включая оплату проезда туда и обратно.

Туроператоры и турагентства теперь будут обязаны соблюдать установленные требования к туристским маршрутам и правила организации их прохождения детьми. Законом также устанавливается порядок, по которому организаторы походов должны будут уведомлять уполномоченные органы о месте, сроках и длительности походов.

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