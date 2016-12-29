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Надежда Вуколова:

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Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

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Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

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Григорий Шатило:

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Главная » Образование » Новогодний концерт в Мурманском педагогическом колледже
 
 
 
 
29 Декабря 2016 года, 13:20

Новогодний концерт в Мурманском педагогическом колледже


МУРМАНСК/ 29 декабря - Новый год принято встречать в хорошем настроении и дарить друг другу подарки. Не отстает от этой традиции и Мурманский педагогический колледж. «Новогоднее настроение» - концерт под таким названием состоялся в этом учебном заведении накануне праздников.

С приветственным словом выступила директор колледжа Надежда Вуколова. Она подвела итоги года, подчеркнув, что он был непростым, но плодотворным, а также рассказала о планах на будущий 2017 год. Надежда Фёдоровна поздравила присутствующих с наступающими праздниками, пожелав реализации всех профессиональных планов, огромного личного счастья и благополучия: «В Новый год мы все верим в чудеса. Давайте вступим в него с самым прекрасным настроением, добрыми замыслами и светлыми чувствами!»

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Во время концерта преподавателей и студентов ждали поздравления, творческие подарки и сюрпризы. Ведущими на празднике были, конечно же, Дед Мороз и красавица Снегурочка. Они предлагали разгадать весёлые загадки, поучаствовать в конкурсах. За самые быстрые и точные ответы вручали сувениры – рецепты блюд к новогоднему столу. Новогодние пожелания гостям Дед Мороз и Снегурочка озвучили в виде шуточных предсказаний звёзд.

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В качестве подарка студенты приготовили свои лучшие творческие номера – нежные и веселые песни о зиме, прекрасные танцы. А в завершении концерта все дружно спели с детства знакомую и любимую песню о маленькой ёлочке!

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