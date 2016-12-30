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Главная » Образование » Владимир Путин отклонил одобренные парламентом изменения в закон об образовании
 
 
 
 
30 Декабря 2016 года, 11:07

Владимир Путин отклонил одобренные парламентом изменения в закон об образовании


РОССИЯ/ 30 декабря/ БИ-ПОРТ — Президент России Владимир Путин отклонил одобренный Советом Федерации и Госдумой закон о создании государственных систем учета контингента обучающихся. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

Законопроект предполагал появление в России единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам. В систему предлагалось включить информацию о количестве детей, учащихся в той или иной образовательной организации, а также создать реестр всех организаций, работающих по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам.

Владимир Путин, однако, проект закона отклонил и поручил доработать в целях интересов защиты интересов учащихся и их родителей.

«Полагаю, что Федеральным законом должен быть установлен перечень конкретных сведений, содержащихся в государственных информационных системах «Контингент обучающихся» субъектов Российской Федерации и федеральной информационной системе «Контингент обучающихся», а также определены лица, которые имеют доступ к таким сведениям, и их ответственность», - прокомментировал своё решение президент.

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