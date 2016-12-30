На Северном флоте прошли учебные сборы

30 Декабря 2016 года, 13:40

МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ — На Северном флоте завершились учебные сборы с военными специалистами соединений сухопутных и береговых войск Северного флота, сообщает пресс-служба ведомства.

Сборы стартовали 19 декабря, участие в них приняло более 400 военнослужащих подразделений сухопутных и береговых войск Северного флота.

Во время проведения сборов военнослужащие приняли участие в нескольких тактических занятиях и изучили различные способы передвижения на поле боя в зависимости от рельефа местности и интенсивности огня противника. Были также отработаны навыки по ведению огня по появляющимся и движущимся целям, корректировке стрельбы, выбору места открытия огня, оборудованию и маскировке огневых позиций и определению расстояний до ориентиров в условиях полярной ночи.

Итогом проведения сборов стали контрольные боевые стрельбы, каждый специалист поразил мишень, изображающую идущий на сближение танк, а затем, сменив позицию, расстрелял мишень, имитирующую боевую машину пехоты условного противника. После прохождения сборов все военнослужащие вернулись в свои подразделения. Подготовка будет продолжена уже в составе взводов.