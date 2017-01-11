67 лет со дня основания МГТУ

11 Января 2017 года, 13:00

МУРМАНСК/ 11 января/ БИ-ПОРТ – 11 января исполняется 67 лет со дня основания Мурманского государственного технического университета. История вуза уходит корнями в 1950 год, когда на основании распоряжения Совета Министров СССР было создано высшее мореходное училище (МВМУ) в системе рыбной промышленности страны. Первый выпуск инженеров для флота рыбной промышленности состоялся в 1955 году.

За прошедшие 67 лет своего существования вуз непрерывно развивался. Росло количество направлений и специальностей, расширялась материально-техническая база, накапливался и увеличивался интеллектуальный потенциал. В соответствии с данными изменениями менялись и названия вуза. Мурманское высшее мореходное училище (МВМУ) – с 1950 по 1969 годы, Мурманское высшее инженерно-морское училище (МВИМУ) – с 1969 по 1975 годы, Мурманское высшее инженерное морское училище имени Ленинского комсомола – с 1975 по 1992 годы, Мурманская государственная академия рыбопромыслового флота (МГАРФ) – с 1992 по 1996 годы, Мурманский государственный технический университет – c 1996 года по настоящее время.