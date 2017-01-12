В Архангельске создадут лабораторию арктического биомониторинга

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
График ночных уборок на дорогах Мурманска График ночных уборок на дорогах Мурманска
В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно! В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно!
В Мурманске началась установка ледяных скульптур В Мурманске началась установка ледяных скульптур
Дирижер Дмитрий Поляков и пианист Михаил Мордвинов в филармонии Дирижер Дмитрий Поляков и пианист Михаил Мордвинов в филармонии
Календарь праздничных и памятных дат на январь 2017 года Календарь праздничных и памятных дат на январь 2017 года
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

Полное видео программы «Новости»
 
 
 
 

Курсы валют 12.01.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,1683
0,5289
1 USD
Доллар США
60,1614
0,2081
1 EUR
Евро
63,5184
-0,0261
10 NOK
Норвежских крон
69,8982
-0,2727
10 SEK
Шведских крон
66,3206
-0,1465
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-3°
4.6 м/с
давление 741.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

Выбор редакции

На территории Кировска объявлена лавинная опасность
12 Января 2017, 12:15
На территории Кировска объявлена лавинная опасность
На время взрывных работ 13 января планируется закрыть движение транспорта на участке автодороги Кола – Мурмаши
12 Января 2017, 10:36
На время взрывных работ 13 января планируется закрыть движение транспорта на участке автодороги Кола – Мурмаши
Отслужившие в армии получат повышенное пособие по безработице
12 Января 2017, 10:06
Отслужившие в армии получат повышенное пособие по безработице
Нордавиа открыла продажу на рейсы в Калининград, Анапу и Сочи
12 Января 2017, 09:07
Нордавиа открыла продажу на рейсы в Калининград, Анапу и Сочи
 
 
 
 

Самое читаемое

Празднование Нового года закончилось для жителя Полярного смертью от ножки стула
11 Января 2017, 13:54
Жительница Апатитов убила своего сожителя
11 Января 2017, 13:40
В Мурманской областной научной библиотеке появится кафе
11 Января 2017, 14:35
Мурманский плавательный бассейн будет реконструирован
11 Января 2017, 17:30
Прокуратура Мурманской области привлечет УК к ответственности за плохую уборку снега
11 Января 2017, 13:16
Оленегорские теплосети закупили уголь на три года вперёд
11 Января 2017, 13:29
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Образование » В Архангельске создадут лабораторию арктического биомониторинга
 
 
 
 
12 Января 2017 года, 12:47

В Архангельске создадут лабораторию арктического биомониторинга


АРХАНГЕЛЬСК/ 12 января/ БИ-ПОРТ – В Северном (Арктическом) федеральном университете имени М. В. Ломоносова стартовала работа над проектом в области науки о здоровье, который осенью прошлого года стал одним из победителей конкурса мегагрантов правительства России.

В университет прибыл Ингвар Томассен, кандидат химических наук по аналитической химии, профессор норвежского Национального института профессионального здоровья. Он будет возглавлять научную работу. Также в САФУ приехал Валерий Петрович Чащин, заведующий научно-исследовательской лабораторией комплексных проблем гигиены и эпидемиологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова.

Основные цели проекта: снижение экономических и демографических последствий нарушения здоровья населения, проживающего в Арктике, вследствие переноса в среду обитания загрязняющих химических веществ; повышение эффективности химической безопасности населения; разработка систем биологического мониторинга, прогнозирования и управления рисками, связанными с распространением загрязняющих веществ с мигрирующими видами птиц, рыб и диких животных в Арктику.

Ученые обсудили перспективы реализации научного проекта и создание в САФУ специальной лаборатории арктического биомониторинга. Задача лаборатории — получение новых знаний в области наук о здоровье и трансферт результатов научных исследований и технологий в практическую экономику природопользования, защиту здоровья человека и окружающей среды.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Комплекс «Триумф» усилит противовоздушную оборону Северного флота в 2017 году
2.
В Арктике найдена зубастая птица возрастом 90 млн лет
3.
Тенденция к уменьшению ледового покрова в Арктике сохраняется
4.
Барак Обама планирует заблокировать разработку арктических месторождений нефти
5.
Красноярские учёные разрабатывают технологию спутникового мониторинга климатических изменений в Арктике
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта