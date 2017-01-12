В Архангельске создадут лабораторию арктического биомониторинга

12 Января 2017 года, 12:47

АРХАНГЕЛЬСК/ 12 января/ БИ-ПОРТ – В Северном (Арктическом) федеральном университете имени М. В. Ломоносова стартовала работа над проектом в области науки о здоровье, который осенью прошлого года стал одним из победителей конкурса мегагрантов правительства России.

В университет прибыл Ингвар Томассен, кандидат химических наук по аналитической химии, профессор норвежского Национального института профессионального здоровья. Он будет возглавлять научную работу. Также в САФУ приехал Валерий Петрович Чащин, заведующий научно-исследовательской лабораторией комплексных проблем гигиены и эпидемиологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова.

Основные цели проекта: снижение экономических и демографических последствий нарушения здоровья населения, проживающего в Арктике, вследствие переноса в среду обитания загрязняющих химических веществ; повышение эффективности химической безопасности населения; разработка систем биологического мониторинга, прогнозирования и управления рисками, связанными с распространением загрязняющих веществ с мигрирующими видами птиц, рыб и диких животных в Арктику.

Ученые обсудили перспективы реализации научного проекта и создание в САФУ специальной лаборатории арктического биомониторинга. Задача лаборатории — получение новых знаний в области наук о здоровье и трансферт результатов научных исследований и технологий в практическую экономику природопользования, защиту здоровья человека и окружающей среды.