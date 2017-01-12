Премьера студенческого мюзикла в Мурманском педагогическом колледже

13 Января 2017 года, 15:00

МУРМАНСК/ 13 января/ БИ-ПОРТ - Сегодня в Мурманском педагогическом колледже состоялась премьера мюзикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». Этой волшебной постановкой по мотивам одноименного произведения Николая Гоголя здесь решили встретить старый Новый год – необычный праздник, который вот уже целый век отмечают лишь в России и ещё нескольких странах мира.

Сегодняшняя театрально-музыкальная постановка – результат многодневного труда и репетиций преподавателей, студентов учебного заведения, участников литературной гостиной «Вдохновение» и отдела воспитательной и социальной работы колледжа.

«Кроме юмора и веселья, в постановке нашлось место драме, любви и теме извечных жизненных ценностей. Каждый почерпнет для себя что-то личное...», - отметила, обращаясь к зрителям, преподаватель, автор сценария и режиссёр мюзикла Татьяна Мостовая.

Любовные переживания и сватовство, колядки и укрощение нечистой силы, полет в гости к царице - всё это было показано в мюзикле. Великолепная игра актёров никого не оставила равнодушным – зрители переживали вместе с ними всё, что происходило на сцене. А весёлые и лирические песни, зажигательные танцы помогли точнее передать чувства, испытываемые героями бессмертного произведения.