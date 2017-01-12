Средняя родительская плата за день пребывания в детском саду может составить 135 рублей

13 Января 2017 года, 16:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 января/ БИ-ПОРТ – Средняя родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях в Мурманской области на 2017 год может составить 135 рублей за день. Проект приказа регионального Министерства образования и науки опубликован на портале открытого электронного региона.

Ранее в Мурманской области был установлен максимальный размер родительской платы за один день пребывания в детском саду в диапазоне от 105 до 158 рублей. В Мурманске он составил 113 рублей (в группах с круглосуточным пребыванием – 124).

«Максимальный размер родительской платы – это сумма, выше которой плату установить нельзя, в каждом муниципалитете она своя. А средний размер одинаков для всех муниципалитетов, он нужен для выплаты компенсации части родительской платы», - пояснили «Би-порту» в региональном Министерстве образования.

Фото: VistaNews.ru