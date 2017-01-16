В Кандалакше пройдет православная научная конференция

16 Января 2017 года, 13:18

КАНДАЛАКША/ 16 января/ БИ-ПОРТ — 24 февраля в кандалакшской школе №2 состоится ежегодная научно-практическая конференция «Православные ценности в современном образовании». В этом году темой конференции станут основы православной культуры в системе современного образования, сообщают в Мурманской и Мончегорской епархии.

В рамках конференции пройдет конкурс «За нравственный подвиг учителя». В мероприятии примут участие руководители и педагоги дошкольных и общеобразовательных организаций, методистов, а также всех, кто планирует участие в конкурсе «За нравственный подвиг учителя».

Напомним, что в ряде регионов страны для учеников средней школы введен курс «Основы духовно-нравственной культуры», в рамках которого преподаются основы православия. Однако во многих регионах, в которых действует введенный стандарт, родители отказываются от курсов православия в пользу уроков светской этики.