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Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

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Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

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Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » В Кандалакше пройдет православная научная конференция
 
 
 
 
16 Января 2017 года, 13:18

В Кандалакше пройдет православная научная конференция


КАНДАЛАКША/ 16 января/ БИ-ПОРТ — 24 февраля в кандалакшской школе №2 состоится ежегодная научно-практическая конференция «Православные ценности в современном образовании». В этом году темой конференции станут основы православной культуры в системе современного образования, сообщают в Мурманской и Мончегорской епархии.

В рамках конференции пройдет конкурс «За нравственный подвиг учителя». В мероприятии примут участие руководители и педагоги дошкольных и общеобразовательных организаций, методистов, а также всех, кто планирует участие в конкурсе «За нравственный подвиг учителя».

Напомним, что в ряде регионов страны для учеников средней школы введен курс «Основы духовно-нравственной культуры», в рамках которого преподаются основы православия. Однако во многих регионах, в которых действует введенный стандарт, родители отказываются от курсов православия в пользу уроков светской этики.

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