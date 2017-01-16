Установка турникетов в Мурманских школах ведётся с нарушением закона о персональных данных

17 Января 2017 года, 09:55

МУРМАНСК/ 17 января/ БИ-ПОРТ – Индивидуальная предприниматель Виноградова, которая отвечает за установку турникетов в мурманских школах, признана виновной в совершении административных правонарушений. Прокуратурой Ленинского округа выявлено, что в заключённых договорах на абонентское обслуживание с законными представителями учащихся отсутствуют обязательные сведения о способе обработки персональных данных, способе отзыва согласия субъекта персональных данных, о перечне действий с персональными данными, на совершение которых дано согласие. Это противоречит требованиям Федерального закона от 2006 года №152 «О персональных данных». По информации Прокуратуры по Мурманской области, в отношении ИП назначены наказания в виде предостережения.

ИП Виноградова устанавливает оборудование в рамках проекта «Безопасная школа» за счет самой организации. В комитете по образованию ранее сообщали, что деньги города, школ или родителей учеников в этом не участвуют. Тогда на вопрос «Би-порта» о правомерности сбора персональных данных школьников в ИП ответили, что организация не оперирует ими, а «карты не именные, у них есть просто порядковый номер, этот же номер – лицевой счёт в расчётном центре для удобства платежей».

В организации также отмечали, что «посмотреть в базе, в компьютере, либо в самой программе» можно только ФИО ученика, а «это те данные, которые повсеместно по школе развешаны в списках на олимпиады, на конкурсы, мы их не передаем, у нас их даже нет».

Напомним, размещение турникетов в школах рекомендовано для безопасности учеников и усиления контроля над ними.