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Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

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Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

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Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Установка турникетов в Мурманских школах ведётся с нарушением закона о персональных данных
 
 
 
 
17 Января 2017 года, 09:55

Установка турникетов в Мурманских школах ведётся с нарушением закона о персональных данных


МУРМАНСК/ 17 января/ БИ-ПОРТ – Индивидуальная предприниматель Виноградова, которая отвечает за установку турникетов в мурманских школах, признана виновной в совершении административных правонарушений. Прокуратурой Ленинского округа выявлено, что в заключённых договорах на абонентское обслуживание с законными представителями учащихся отсутствуют обязательные сведения о способе обработки персональных данных, способе отзыва согласия субъекта персональных данных, о перечне действий с персональными данными, на совершение которых дано согласие. Это противоречит требованиям Федерального закона от 2006 года №152 «О персональных данных». По информации Прокуратуры по Мурманской области, в отношении ИП назначены наказания в виде предостережения.

ИП Виноградова устанавливает оборудование в рамках проекта «Безопасная школа» за счет самой организации. В комитете по образованию ранее сообщали, что деньги города, школ или родителей учеников в этом не участвуют. Тогда на вопрос «Би-порта» о правомерности сбора персональных данных школьников в ИП ответили, что организация не оперирует ими, а «карты не именные, у них есть просто порядковый номер, этот же номер – лицевой счёт в расчётном центре для удобства платежей».

В организации также отмечали, что «посмотреть в базе, в компьютере, либо в самой программе» можно только ФИО ученика, а «это те данные, которые повсеместно по школе развешаны в списках на олимпиады, на конкурсы, мы их не передаем, у нас их даже нет».

Напомним, размещение турникетов в школах рекомендовано для безопасности учеников и усиления контроля над ними.

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